غارات جديدة على صعدة.. والحوثي يتهم أميركا وبريطانيا

بعيد ساعات قليلة على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، شٌنت غارات جديدة على مدينة صعدة اليمنية.
فقد أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة، اليوم السبت، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.في المقابل، لم يصدر إعلان رسمي من الجانب الأميركي أو البريطاني.
أتت تلك الغارات بعيد شن أميركا ضربات على نحو 85 هدفاً في غرب العراق لاسيما في منطقة القائم الحدودية، بالإضافة إلى العكاشات، فضلا عن مواقع في محافظة دير الزور السورية.
كما جاءت بعد يوم على غارات أخرى طالت محافظة حجة شمال غربي اليمن، وفق ما أفاد حينها إعلام الحوثي. (العربية)