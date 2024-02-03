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عربي-دولي
انقسامات داخل حماس بشأن الهدنة.. تقرير يكشف ماذا يجري في الكواليس
Lebanon 24
03-02-2024
|
01:08
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أفادت مصادر أميركية بأن هناك انقسامات بين كبار قادة حماس تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
فقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر، لم تسمها، بأن الانقسامات بين كبار قادة حماس، تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن قادة حماس في غزة ومن بينهم يحيى السنوار يؤيدون الهدنة المؤقتة المقترحة والتي تمتد لستة أسابيع.
وأضافت أن قادة حركة حماس في الخارج يضغطون للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وكانت قطر كشفت في وقت سابق أنها تلقّت من حركة حماس "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن الإفراج عن رهائن واقتراح الهدنة، لكنها لم ترد بشكل نهائي بعد.
ونقلت "رويترز" عن قيادي في "حماس" تأكيده دراسة الحركة لعرض هدنة جديدة في غزة، مشيرا إلى عدم تقديم رد عليه حتى الآن. (سكاي نيوز)
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