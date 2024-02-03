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تعليقاً على الضربات الأميركية على دير الزور.. دمشق ترد: "احتلال لن يستمر"

Lebanon 24
03-02-2024 | 02:19
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أكدت دمشق رفضها للوجود الأميركي على أراضيها، وذلك تعليقاً على الضربات الأميركية التي استهدفت فجر اليوم السبت محافظة دير الزور في الشرق السوري على الحدود مع العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك أن الهجمات الأميركية بشرق البلاد استهدفت منطقة يحارب فيها الجيش بقايا تنظيم داعش، معتبرة أن "هذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سوريا والعراق بكل الوسائل ".
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"احتلال لا يمكن أن يستمر"
كما وصفت سيطرة القوات الأميركية على أجزاء من الأراضي السورية "احتلال لا يمكن أن يستمر".

وقالت إن الجيش السوري عازم على "تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".

إلى ذلك، أشارت إلى أن الضربات الجوية الأميركية أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ورأت أن هذه الغارات التي وصفتها بالعدوان "ليس لها مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب".

أتى هذا الموقف بعد ساعات على استهداف الطائرات الأميركية أكثر من 85 هدفاً في غرب العراق لاسيما في القائم، ومحافظة دير الزور في الشرق السوري، حيث تنتشر عدة فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك رداً على الضرب بطائرة مسيرة التي استهدفت الاسبوع الماضي قاعدة أميركية في الأردن وأدت إلى مقتل 3 جنود أميركيين. (العربية)




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