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رأت مجلة "The Economist" البريطانية في تقريرها أنه "في الأشهر التي تلت هجوم حماس على إسرائيل، انتشر الصراع في كل أنحاء الشرق الأوسط. وفي المجمل، هناك عشرة بلدان عالقة الآن في القتال. أما في غزة، فلا يزال الجنود الإسرائيليون وحماس يقتلون بعضهم البعض، حتى في الوقت الذي يواجه فيه مليونا شخص المجاعة. وعبر الحدود مع لبنان، يخوض حزب الله وإسرائيل حرباً منخفضة الدرجة. أما الحوثيون، فيهاجمون سفن الشحن، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في مصر وإثارة ردود فعل انتقامية من قبل أميركا وبريطانيا. وقد يؤدي مقتل ثلاثة عناصر من الجيش الأميركي في الأردن يوم 28 كانون الثاني على يد مجموعات في العراق إلى إثارة صراع بين أميركا وإيران، التي ترعى "محور المقاومة"."وبحسب المجلة، "من السهل أن نشعر باليأس، ولكن هناك طريقة للخروج. وفي خضم الجهود الدبلوماسية المكثفة، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدأت تتشكل صفقة تحويلية. وفي جديدها، عُلم أنه سيتم استخدام اقتراح إطلاق سراح الرهائن لإعادة ضبط السياسة الإسرائيلية، واستخدام إعادة الضبط هذه لفتح الطريق أمام دولة فلسطينية، ومن ثم استخدام التزام إسرائيل بذلك كأساس لاتفاق بينها وبين المملكة العربية السعودية، حيث يرتكز الاعتراف المتبادل على ضمانات أمنية أميركية. ويقول المسؤولون إن احتمالات صفقة الرهائن قد تصل إلى 50%، وبالتالي، فإن احتمالات التوصل إلى صفقة سعودية إسرائيلية قد تصل إلى 50% أيضًا. ومن الواضح أن هذه الخطوة تَعد ببنية اقتصادية وأمنية جديدة في الشرق الأوسط".وتابعت المجلة، "أحد أسباب الأمل هو أن إسرائيل قد ترغب في إيقاف الحملة مؤقتا، فالعديد من الإسرائيليين في حاجة ماسة إلى إعادة الرهائن إلى وطنهم، والقتال لن يحررهم. لقد تقدمت إسرائيل نحو أهدافها العسكرية، أما حماس ففقدت نصف أراضيها، ونصف مقاتليها، وربما ثلث أنفاقها والعديد من قادتها. ومن الآن فصاعدا، تواجه إسرائيل عوائد متضائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وما يقابل ذلك من ضرر يلحق بسمعتها. سبب آخر للأمل هو أن أميركا ومصر ودول الخليج والمملكة العربية السعودية لديها أيضًا سبب وجيه للعمل معًا. ومع انتشار الحرب، شهدت كل تلك الدول المدى الكامل لنفوذ إيران. ومن خلال وكلائها الإقليميين، المسلحين بالطائرات المسيّرة والصواريخ، تحاول إيران زرع الفوضى الإقليمية حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تجنب حرب مباشرة مع إسرائيل أو أميركا. لا أحد يريد أن يرى حرباً مدمرة بين أميركا وإسرائيل ضد إيران. السلام هو المخرج الوحيد".وبحسب المجلة، "تبدأ الخطة بهدنة إنسانية بوساطة أميركا وقطر ومصر. فالهدنة الأولى، في تشرين الثاني، استمرت سبعة أيام فقط؛ أما هذه الهدنة فيمكن أن تستمر لمدة شهر أو شهرين وتساهم في تحرير العديد أو كل الرهائن الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم 100 أو أكثر على مراحل. أما الخطوة الثانية، فتتعلق بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فقبل السابع من تشرين الأول، كان يعمل على صفقة تعترف بإسرائيل مقابل معاهدة دفاع سعودية أميركية. والحقيقة أن أحد الدوافع المحتملة وراء هجوم حماس كان تخريب خططه. وعلى الرغم من الصعاب، لا تزال المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتحقيق هذه الرؤية. ومن شأن الاتفاق أن يمثل أكبر التزام عربي بالسلام منذ ثلاثة عقود، كما أنه سيكون ملزما لإسرائيل ويقدم للفلسطينيين التزاما ملموسا بإقامة دولتهم. وبمرور الوقت، يمكن أن يتطور هذا إلى تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة لاحتواء إيران".ورأت المجلة أن "هناك عقبتين كبيرتين تقفان في الطريق: بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويحيى السنوار، زعيم حماس في غزة. بالنسبة لنتنياهو، إن وقف إطلاق النار لفترة طويلة وإطلاق سراح الرهائن قد يخلق فرصة للمنافسين. على سبيل المثال، يستطيع بيني غانتس أن يحرر نفسه من حكومة الحرب بشرف، وربما يكون زعيم إسرائيل المقبل هو الشخص الذي يستطيع أن يقول لشعبه إن الأساس الأفضل لأمنهم ليس الحرب التي لا تنتهي، بل التحالفات القوية والطريق إلى السلام. ماذا عن السنوار؟ يُعتقد أنه متحصن في نفق في جنوب غزة، وتحلق فوقه قوات إسرائيلية. ورغم أنه أطلق العنان لكارثة على غزة، فإنه سيحقق نصراً عظيماً بمجرد بقائه على قيد الحياة. ومن المحتمل أن يبرز جناح حماس المسلح والأكثر تعصباً بعد وقف إطلاق النار باعتباره القوة المهيمنة في غزة ويطالب بالقيادة الفلسطينية الأوسع. وبتشجيع من إيران، قد يهاجم السنوار إسرائيل، وبالتالي يخرب أي تقدم نحو السلام".وبحسب المجلة، "من أجل ردع مثل هذه الهجمات ومواصلة تفكيك الأنفاق، ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في غزة لبعض الوقت، وهذا سيخيب آمال أولئك الذين يريدون الانسحاب الفوري. ولكن يتعين على إسرائيل أن تدرك بوضوح أنها سوف تنسحب إذا ما تم ضمان أمنها وبقاء حماس خارج السلطة. وقد يُطلب من السنوار مغادرة غزة إلى بلد مثل قطر، كما غادر ياسر عرفات لبنان إلى تونس، حيث من المرجح أن يصر على البقاء. ومن شأن ذلك أن يسلط الضوء على قيمة قوات حفظ السلام الدولية، بما في ذلك الدول العربية، المكلفة بتوفير الأمن في غزة من أجل خلق مساحة لظهور حكومة معتدلة".وتابعت المجلة، "لكي يكون ذلك ممكنا، هناك حاجة ماسة إلى الزخم. فكلما كبحت إسرائيل مستوطنيها في الضفة الغربية، وكلما زادت صدقية التزامها بإقامة دولة فلسطينية، كلما زادت المساحة المتاحة لها لاحتواء بقايا مقاتلي حماس. وكلما زاد استعداد الدول العربية لإنفاق الأموال وتوفير الأمن، كلما زادت ثقة الإسرائيليين والفلسطينيين العاديين في التغيير. وكلما دفعت الولايات المتحدة كل الأطراف كلما كان ذلك أفضل. إن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط سيكون دائما أمرا صعب المنال، ولكن يتعين على العالم أن يغتنم هذه الفرصة، لأن الميل نحو الحرب لا يتوقف".