إسقاط 9 مسيرات روسية في أوكرانيا.. وإصابة منشآت طاقة

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قالت القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول إقليمي، السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت تسعا من بين 14 طائرة مسيرة روسية في هجوم خلال الليل استهدف البنية التحتية للطاقة في مدينة كريفي ريه.وهذا هو ثاني هجوم بالطائرات المسيرة خلال يومين على كريفي ريه الواقعة بوسط أوكرانيا، والمدينة هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وذكرت قيادة القوات الجوية أن الجيش الروسي وجه جزءا كبيرا من الطائرات المسيرة نحو منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك وأوديسا وميكوليف وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا صاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 من منطقة بيلغورود.وقال رئيس بلدية المدينة، أولكسندر فيلكول، إن منشآت طاقة تعرضت للقصف مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان، كما تعطلت إمدادات المياه والتدفئة في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بقليل.وأضاف فيلكول أن المستشفيات تعمل حاليا على مولدات الكهرباء للحصول على الطاقة.وذكرت القوات الجوية في بيان أنه تم إسقاط طائرات مسيرة فوق 4 مناطق في وسط وجنوب البلاد. (سكاي نيوز)