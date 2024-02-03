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بولندا: وكلاء إيران لعبوا بالنار لسنوات والآن النار تحرقهم

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:01
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قالت بولندا، اليوم السبت، إن الضربات الانتقامية الأميركية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا حدثت لأن وكلاء إيران "لعبوا بالنار".
وصرح وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لقد لعب وكلاء إيران بالنار لأشهر وسنوات، والآن النار تحرقهم".
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أتى هذا التصريح، بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف في غرب العراق وشرق سوريا حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران تورطت في هجوم الأردن.

استهدفت الغارات التي تمت عبر 125 قذيفة ونفذتها قاذفات B-1، خمسة وثمانين هدفاً في البلدين تستخدمها الميليشيات الإيرانية، من ضمنها سبع منشآت تابعة لميليشيات مرتبطة بهجوم الأردن، أي كتائب حزب الله العراقية كما يرجح.
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