الخارجية الإيرانية: هجمات أميركا خطيرة وتزيد التوتر في المنطقة





واعتبرت الخارجية الإيرانية في تصريحات اليوم السبت أن الضربات الأميركية "انتهاكات لسيادة العراق وسوريا ووحدة أراضيهما".

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كما رأت أنها تمثل خطأ أميركيا خطيرا واستراتيجياً سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



أتى ذلك بعد تنديدات مشابهة من وزارة الدفاع السورية والحكومة في بغداد أيضاً. بعد استهداف الطائرات الأميركية فجر اليوم 58 هدفاً في غرب العراق والشرق السوري، نددت إيران معتبرة أنها خطأ خطير.واعتبرت الخارجية الإيرانية في تصريحات اليوم السبت أن الضربات الأميركية "انتهاكات لسيادة العراق وسوريا ووحدة أراضيهما".كما رأت أنها تمثل خطأ أميركيا خطيرا واستراتيجياً سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.أتى ذلك بعد تنديدات مشابهة من وزارة الدفاع السورية والحكومة في بغداد أيضاً.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي مقتل 16 شخصا على الاقل من ضمنهم مدنيون بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت مقرات تابعة لفصائل عراقية موالية لايران قرب الحدود مع سوريا.



كما أشار في بيان إلى أن تلك الهجمات التي وصفها بالعدوانية، "ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".



كذلك اتهم "الجانب الأميركي بالتدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق مع بغداد لارتكاب هذا العدوان "، وفق قوله. (العربية)



