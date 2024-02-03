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عربي-دولي

مسؤول يعلن: هل ستشنّ أميركا غارات ضدّ إيران بعد قصف سوريا والعراق؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:42
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تحدث مسؤول أميركي كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، عن إمكانية لجوء الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل إيران، بعد أن شنّ الجيش الأميركي عمليات قصف ضد ميليشيات تابعة لإيران في سوريا والعراق.

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ونقلت شبكة CNN الأميركي، عن المسؤول، الذي لم تسمه، قوله إن "الولايات المتحدة لن تضرب أهدافاً داخل إيران، بل ستركز فقط على الأهداف خارجها".
وأضاف المسؤول أن "المسؤولين الأميركيين عرفوا منذ بضعة أيام أن الضربات على أهداف لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ستحدث ليلة الجمعة/السبت"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن يشكل ضرب أهداف داخل إيران تصعيداً هائلاً". 
 
كذلك، لفت إلى أن شن الضربات في سوريا والعراق كان مرتبطاً بالعديد من العوامل، بما في ذلك الطقس.
 
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