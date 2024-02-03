قصفت سوريا والعراق.. هذه أبرز المعلومات عن "قاذفة B-1" الأميركية

شنت الولايات المتحدة ضربات جوية كبيرة على 85 هدفًا في 7 مواقع في العراق وسوريا، الجمعة، في بداية ما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأميركية واسعة النطاق على المجموعات المدعومة من إيران والتي نفذت هجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

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وجاءت الضربات الانتقامية - التي استمرت 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض - ردًا على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 40 آخرين.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة "CNN" إن قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العملية.

كذلك، ذكر اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، الجمعة، إن القاذفات حلقت في "رحلة واحدة بدون توقف" من الولايات المتحدة، وأضاف: "كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق".

وتحمل الطائرة B-1 متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأميركية.

وتم تطوير B-1A في البداية في السبعينيات كبديل للطائرة B-52، ومن ثم صنعت طائرة B-1B النسخة المحسنة التي بدأتها إدارة ريغان في عام 1981.

وتحمل الطائرة B-1B ما يقرب من 50 رقماً قياسياً عالمياً من حيث السرعة والحمولة والمدى ووقت الصعود في فئتها.

واعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالطائرة B-1B لإكمالها واحدة من أكثر 10 رحلات جوية لا تنسى في عام 1994، وقد أصبحت أحدث السجلات رسمية في عام 2004.

وفي ما يلي معلومات سريعة عن الخصائص العامة للقاذفة B1 الأميركية:

1- الإرتفاع: 10.4 م

2- الوزن: 86183 كلغ

3- الطول: 44.5 م

4- الحد الأقصى لوزن الإقلاع: 216,63 كلغ

5- السرعة: أكثر من 900 ميل في الساعة (1.2 ماخ على مستوى سطح البحر)

6- سعة الطاقم: 4

7- سعة الوقود: 120,326 كلغ

8- المدى: عابرة للقارات

9- تكلفة الوحدة: 317 مليون دولار