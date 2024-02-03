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عربي-دولي

"قاتل لا يرحم".. القبض على زعيم مافيا "تقوم بإطعام الجثث للخنازير"!

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:59
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تم القبض مرة أخرى في فرنسا على زعيم مافيا سيء السمعة هرب من سجن شديد الحراسة في إيطاليا العام الماضي باستخدام ملاءات أسرة، وفقا للسلطات في كلا البلدين.

وقالت السلطات إن ماركو رادوانو، المدرج على قائمة يوروبول لأهم المجرمين المطلوبين، ألقي القبض عليه في باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
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وتمكن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، والمتحدر من مدينة فيستي الساحلية على البحر الأدرياتيكي، في شباط 2023، من الهروب من الجناح شديد الحراسة في سجن نوورو، في سردينيا، باستخدام الطريقة التقليدية المتمثلة في ملاءات الأسرة المعقودة للنزول عبر الجدران، مما سبب ارتباكا للسلطات الإيطالية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، الجمعة.

وأعلن، ماتيو بيانتيدوسي، وزير الداخلية الإيطالي، أن شريك رادوانو، جيانلويجي ترويانو، قد تم اعتقاله بالقرب من غرناطة في إسبانيا، مما يمثل "ضربة كبيرة أخرى للجريمة المنظمة".

ورادوانو هو رئيس جماعة جارجانو، التي تعمل ضمن "المافيا الخامسة"، وهي عصابة إجرامية غير معروفة نسبيا مقرها في فوجيا، وهي مقاطعة جنوبية في بوليا الإيطالية. وذكرت يوروبول أنه كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما لارتكابه جرائم مختلفة، بما في ذلك التورط في منظمة إجرامية وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة غير مشروعة.

وقالت يوروبول إنه كان الشخصية الأبرز في العصابة وقاتلا لا يرحم، ومسؤولا عن تنفيذ جرائم قتل وتهريب مخدرات وابتزاز.

وبحسب النيابة العامة، فإن هذه المافيا تتميز بدرجة عالية من العدوان والعنف، و"تقوم بإطعام الجثث للخنازير حتى لا تترك أثرا". (الحرة)
 
 
 

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