للحفاظ على أموالكم.. إتّبعوا هذه الخطوات

ذكرت "العربية" أنّ المليونيرة راشيل رودجرز، نصحت بفعل 3 أشياء يجب الاقتصاد فيها حتى لو كنت تملك الكثير من الأموال.



الوقت



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كما أشارت إلى أنها الآن ترفض 99% من الطلبات التي تتلقاها، وتوافق فقط إذا كان ذلك سيجلب لها "قدراً كبيراً من المال أو الطاقة أو الوقت أو الفرح".



وقبل إضافة أي شيء إلى روزنامتها، تسأل رودجرز نفسها بعض الأسئلة، منها "هل سيولد هذا المزيد من الموارد لي أو لعائلتي أو لعملي؟".





سفر بتكاليف قليلة لسنوات، كانت رودجرز تعطي وقتها مجاناً، وقالت: "في أحد الأيام، نظرت إلى جدولي وتساءلت: من وضع كل هذه الاجتماعات التي لا طائل من ورائها هنا؟ صحيح. أنا!".كما أشارت إلى أنها الآن ترفض 99% من الطلبات التي تتلقاها، وتوافق فقط إذا كان ذلك سيجلب لها "قدراً كبيراً من المال أو الطاقة أو الوقت أو الفرح".وقبل إضافة أي شيء إلى روزنامتها، تسأل رودجرز نفسها بعض الأسئلة، منها "هل سيولد هذا المزيد من الموارد لي أو لعائلتي أو لعملي؟".

في هذا المجال، أكدت رودجرز أنها تحب السفر على درجة الأعمال لرحلات العمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعطلات، تعلمت أن السعر المرتفع لا يعني دائماً المزيد من المتعة.



وقالت: "قمت ذات مرة بحجز منزل باهظ الثمن في هاواي لمدة أسبوع. كان المنظر مذهلاً، ولكن كل شيء كان مسوراً ومعزولًا عن المجتمع. لم تكن هناك ثقافة".



كما أضافت: "لذلك، بعد أيام قليلة، غادرنا المنتجع، وسافرنا لمدة ساعة جنوباً، وقمنا بزيارة سوق المزارعين. حصلنا على طعام لذيذ مقابل 10 دولارات، وشاهدنا العائلات تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع. لقد عشنا تجربة هاواي بطريقة مختلفة تماماً، وكان ذلك اليوم المفضل لدي بكل سهولة".



ملابس "كاجوال"

وهنا شرحت رودجرز أنها عندما تكون في بيئة العمل فهي تريد أن تبدو وتشعر بأنها تساوي مليون دولار، وسوف تتسوق وفقاً لذلك. ومع ذلك، إذا كانت في المنزل من دون أي اجتماعات أو خطابات أو ظهور إعلامي، فسترتدي البنطال الجينز والقمصان الرخيصة والرائعة.



وقالت: "لا يهم الرقم الموجود في حسابي البنكي، فأنا لا أزال أقتصد في شراء ملابسي الكاجوال".



وختمت رودجرز: "أعطني يوماً أتمكن فيه من ارتداء بنطال رياضي، وتناول بعض الكعك الدافئ، ومشاهدة التلفاز، وسأكون في الجنة. إنه أيضاً تذكير بأن لحظة المليون دولار لا يجب أن تكلف الكثير". (العربية)