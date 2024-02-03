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عربي-دولي
ما هو نوع السيارات التي يستخدمها بوتين؟
Lebanon 24
03-02-2024
|
06:14
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أكد دينيس سيمونوف المتحدث باسم إدارة الحرس الفدرالي الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستخدم أي سيارات أجنبية الصنع، ويعتمد على سيارات AURUS الروسية في روسيا وخارجها.
وقال سيمونوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "معظم سيارات المرآب الرئاسي مصنوعة في روسيا. توجد سيارات أجنبية لدينا، لكن الرئيس بوتين لا يستخدمها". (روسيا اليوم)
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