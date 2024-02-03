الحصيلة مرعبة.. كم بلغ عدد الشهداء في غزة منذ 7 تشرين الأول؟

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، إن 27238 فلسطينياً على الأقل استشهدوا وأصيب 66452 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، عدا المفقودين والضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.وأضافت المصادر الطبية الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 107 فلسطينيين وأصابت 165 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وفي الأثناء، يبدو أن حركة حماس بدأت مؤخرا تستعيد بعض أنشطتها في مدينة غزة، إذ بدأت بنشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في المدينة في الأيام الأخيرة.كذلك، عادت الحركة للظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر.ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن 4 من سكان مدينة غزة قولهم إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع.وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.وقال سعيد عبد البر، من سكان مدينة غزة، إن ابن عمه تلقى أموالاً من مكتب مؤقت لحماس بالقرب من المستشفى الذي تم إنشاؤه لتوزيع 200 دولار على موظفي الحكومة، بما في ذلك ضباط الشرطة وعمال البلدية.من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.