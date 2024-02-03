الحكم بسجن رئيس وزراء سابق وزوجته 7 سنوات.. ما هي تهمتهما؟

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قضت محكمة في باكستان بالحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.