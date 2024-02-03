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عربي-دولي

من بريطانيا.. كلام لافت عن ضربات أميركا في سوريا والعراق

Lebanon 24
03-02-2024 | 06:58
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نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن السلطات البريطانية ترفض التعليق على العمليات الأميركية، لكنها تدعم حق واشنطن في الرد وتوجيه ضربات لسوريا والعراق.

ونقلت القناة عن المسؤول دون ذكر اسمه أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان قويتان ولن نعلق على عملياتهما، لكننا نؤيد حقهما في الرد على الهجمات".
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وأشار إلى أن بريطانيا تدين منذ فترة طويلة "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وطال القصف أهدافاً في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأميركية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
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