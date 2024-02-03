قصف سوريا والعراق... هل يُفجّر الأوضاع في المنطقة؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المحلل السياسي أندريه تشوبريغين، قال إنّه "من المرجح أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لا تريد تصعيدا يؤدي إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط، إن توجيه ضربة إلى إيران سيكون محفوفا بالمخاطر، هذا لا يعني أنه لن يحدث في المستقبل، الوضع في المنطقة الآن متوتر لدرجة أن أي عمل حتى لو ارتكب عن طريق الخطأ يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير".ويرى تشوبريغين أن "الولايات المتحدة بسبب التسريبات إلى وسائل الإعلام والبيانات الرسمية حول التحضير للرد، حذرت الجميع بالفعل من الضربات بطريقة تقلل من العواقب".وأضاف تشوبريغين أن الوضع عند ضرب القاعدة الأميركية في الأردن كان مختلفا، قائلا: "ضربت مجموعة هامشية القاعدة دون سابق إنذار، حتى أن الإيرانيين أنفسهم لم يتوقعوا ذلك".ويعتبر تشوبريغين أن "الضربات الهائلة على أراضي دولتين كسوريا والعراق هي المحفز الرئيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إشعال النار في المنطقة". (روسيا اليوم)