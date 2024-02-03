موسكو: ندين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أدانت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت، الضربات الأميركية على سوريا والعراق، ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "الضربات الجوية الأميركية على أراضي العراق وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي".

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وأضافت: "لا يجب أن تخلق مشاركة سلاح الجو البريطاني في الضربات الأميركية وهما لأي جهة بأن ذلك يمثل "تحالفا دوليا"".



وتابعت: "ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأميركي البريطاني ضد الدول ذات السيادة، ونسعى لمناقشة الوضع الحالي بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن الدولي".



وأشارت إلى أن تلك الضربات الجوية هدفها الأساسي زيادة تأجيج الصراع في المنطقة، مضيفة: "تدعي الولايات المتحدة أنها تهاجم الجماعات التي تزعم أنها الموالية لإيران في العراق وسوريا، لكنها في الواقع تحاول إغراق أكبر دول المنطقة في الصراعات."



وأكدت زاخاروفا أن "محاولات استعراض العضلات في المنطقة تهدف للتأثير على الوضع السياسي الداخلي الأميركي، وتعكس الرغبة في تصحيح المسار الفاشل للإدارة الأمريكية الحالية بطريقة ما على الساحة الدولية".



وأضافت أن: "الولايات المتحدة لا تبحث عن حلول للمشاكل في المنطقة، واشنطن كانت دائما راضية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)