منطقة في سوريا ستشهد تصعيداً... كيف ستردّ إيران على الغارات الأميركيّة؟

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ذكرت "العربية"، أنّ المحلل السياسي والباحث المختص بالشؤون الإيرانية محمد محسن أبو النور، وصف الغارات الأميركية الأخيرة بأنها "غارات رمزية" جاءت للرد على مقتل الجنود الأميركيين في الأردن نهاية كانون الثاني الماضي.وقال إن "هناك اختلافا بين استهداف واشنطن لمقرّات حزب الله والفصائل في سوريا والعراق، وبين استهدافها المباشر لمقرّات الحرس الثوري، فعلى سبيل المثال لم تتعرض قاعدة الإمام علي التي يستخدمها الحرس في مدينة البوكمال السورية لأي هجوم، وهذا يعني أن الضربات الأميركية التي اقتصرت على مقرّات الفصائل المسلحة كانت رمزية ولم تستهدف الإيرانيين بشكلٍ مباشر".كما أضاف أن "إيران سوف تمتص تلك الضربات ولن ترّد عليها، لاسيما أن الهدف الأميركي منها هو تهدئة الرأي العام الداخلي والضبّاط الغاضبين في البنتاغون من سياسات الرئيس جو بايدن تجاه طهران، وبالتالي لن ترد الأخيرة بشكلٍ مباشر أو كبير باستهداف مصالحٍ أميركية".لكنه رأى أن "الرد عبر الحوثييين والجماعات السورية والعراقية سيكون متوقعاً".أما في ما يتعلق بالرد على مقتل سعيد عليدادي المستشار في الحرس الثوري، بغارة إسرائيلية فجر الجمعة، في دمشق مع عنصر عراقي وآخر مجهول الهوية، فقد أكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية " أن "الردّ الإيراني سيتمّ غالباً عبر هجمات مماثلة لما شهدناه في السابق من خلال استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية في مناطق سورية وعراقية مختلفة عبر فصائلها التي تتواجد في كلا البلدين".