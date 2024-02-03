تفاصيل إختفاء طفلة.. جارها قتلها داخل منزله ومن ثم اغتصبها ودفنها!

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تكشفت تفاصيل جريمة هزت الشارع المصري، راحت ضحيتها طفلة تدعى حنين، بعدما اغتصبها وقتلها شاب عمره 30 عامًا في محافظة دمياط.وراجع رجال المباحث بكفر سعد في دمياط الكاميرات عدة مرات وتعاون معهم أهالي البلدة على مدار أسبوعين للوصول إلى الحقيقة وهي أن جار حنين، ويدعى "معتز" قام بقتلها واغتصابها ووضعها داخل "شوال" ثم دفنها في حفرة بمنزله.وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بأن الطفلة جاءت لمنزله للهو مع بنات شقيقته، إلا أنه أوهمها بأنهم نائمون وسيقوم بإيقاظهم إلا أنه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها إلا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثة بمن كان في المنزل، فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.وكشف أنه حفر في إحدى غرف المنزل وقام بدفن الضحية بعد وضعها في "شوال"، حتى تم كشف أمره وأرشد عن مكان دفن الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وشيع أهالي القرية جثمان الطفلة حنين إلى مثواها الأخير وسط حالة من الصدمة والحزن من هول الجريمة التي تعرضت لها. (العربية)