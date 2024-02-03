Advertisement

إقتصاد

بهذه القيمة... ثروة مارك زوكربيرغ سترتفع

Lebanon 24
03-02-2024 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1160294-638425750207167973.JPG
Doc-P-1160294-638425750207167973.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زيادة كبيرة تنتظرها ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرغ، بنحو 700 مليون دولار خلال العام الجاري، وذلك بعد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح على المستثمرين لأول مرة في تاريخها.

وبعد نتائجها الإيجابية، أعلنت شركة "ميتا" توزيع أرباح نقدية بشكل ربع سنوي بواقع 50 سنتاً لكل سهم، بدءا من شهر آذار المقبل.
Advertisement

وتوزيع الأرباح سيكون مخصصا للأسهم العادية من فئتي "A" و"B".

ويمتلك زوكربيرغ نحو 350 مليون سهما، وبالتالي فإنه سيجني نحو 175 مليون دولار خصم الضرائب وبشكل ربع سنوي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ". (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:51 | 2024-02-03
11:12 | 2024-02-03
11:02 | 2024-02-03
10:42 | 2024-02-03
10:23 | 2024-02-03
10:04 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24