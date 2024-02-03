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عربي-دولي

بعد أقل من 24 ساعة على الضربات.."المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدتين أميركيتين

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:04
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، عن استهداف قاعدتين أميركيتين في العراق وسوريا عقب أقل من 24 ساعة من شنّ الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مناطق في البلدين العربيين.

وقالت إنّها استهدفت قاعدة خراب الجير في سوريا بالطيران المسيّر، وقاعدة "حرير" في اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر. (روسيا اليوم)
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