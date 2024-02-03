إيران تُزيح الستار عن صاروخها الجديد... هذه صورته

أزيح الستار اليوم السبت في إيران عن منظومة "شفق" الصاروخية وكاميرا "يوسف" للرؤية الليلية بحضور القائد العام للجيش الايراني عبد الرحيم موسوي.



ويتميز نظام "شفق" الصاروخي المثبت على مروحيات "هافانيروز" بالدقة والذكاء ويصل مداه إلى 20 كيلومترا، ويمكنه إصابة أهداف العدو ليلا ونهارا. (روسيا اليوم)

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