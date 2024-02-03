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عربي-دولي

حمدان يؤكّد استلام مقترحٍ قطريّ فرنسيّ للهدنة: سنردّ عند توقف العدوان فقط

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:23
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أشار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان بمؤتمر في بيروت، إلى أنّه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، مشددًا على أن "العدو يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية".
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وأضاف حمدان:" أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان على شعبنا، فقد تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، وردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة"، مستطردًا:" ردنا على المقترح يرتكز أيضا على إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة".
وأكّد على أن "أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان".
وثمن حمدان الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا:" نثمن ونشيد بكل المواقف التي عبرت عن وحدة شعبنا ودعم مقاومتنا".
ولفت حمدان إلى أن نتنياهو وأركان حربه يواصلون الكذب على جمهورهم فالفشل يحيط بهم من كل جانب.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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