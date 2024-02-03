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عربي-دولي

تسريبات "الخزنة7".. ماذا كُشف عن أكبر تسريب استخباراتي أميركي؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:36
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حكمت محكمة أميركية، بالسجن 40 عاما على موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، الخميس، وذلك عقب اتهامه بـ"الضلوع في أكبر عملية تسريب المعلومات سرية بتاريخ الوكالة".

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الأميركية، فإن مهندس البرمجيات السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جوشوا شولت، كان قد أدين بـ"ارتكاب أكبر سرقة للمعلومات السرية في تاريخ الوكالة".
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وفي هذا السياق، طالب ممثلو الادعاء، بـ"سجنه مدى الحياة"، وذلك في بيان لهم، الخميس، بالقول: "إنه مذنب بالتجسس وقرصنة الكمبيوتر وازدراء المحكمة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وحيازة صور ومقاطع فيديو لاعتداءات جنسية على أطفال".

وأوضح ممثلو الادعاء إن "هذا أكبر خرق للبيانات في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية، كما أن نقل تلك المعلومات المسروقة إلى موقع "ويكيليكس" هو أحد أكبر عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات سرية، في تاريخ الولايات المتحدة".

وكشف التسريب الذي قام به المدان، وعرف باسم "الخزنة 7" الأساليب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية في التسلل إلى هواتف "آبل" و"أندرويد" في العمليات خارج الولايات المتحدة بمهام التجسس، بالإضافة إلى تحويل أجهزة التلفزيون الذكية إلى أجهزة تنصت. 

كذلك، كان شولت قد ساهم في إعداد البرمجيات والشيفرات اللازمة من أجل تحقيق تلك العمليات، في مقر الوكالة بمنطقة لانغلي في ولاية فرجينيا الأميركية، وذلك قبيل اعتقاله.(عربي21)
 
المصدر: عربي21

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