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عربي-دولي
"نحترم سيادة العراق".. الأردن: لم نشارك بالضربات الأميركية
Lebanon 24
03-02-2024
|
12:49
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أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء اليوم السبت، عن مصدر عسكري مسؤول، قوله: "إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وأن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة".
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ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين إلى عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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