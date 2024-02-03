مرة جديدة.. التحالف الأميركي البريطاني يقصف المواقع الحوثية

يستكمل التحالف الأميركي البريطاني شن ضربات على أهداف الحوثيين في البحر الأحمر، بردٍ على عملية إعاقة التجارة في المنطقة من قبل الحوثيين، بعد إعلانهم صدّ أي سفينة تابعة أو على علاقة مع الإحتلال الإسرائيلي دعمًا لأهالي غزة.

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وفي تفاصيل اليوم، فقد تعرضت مديريتا اللحية والدريهمي في الحديدة غربي اليمن لضربات جوية.

وقد أشار الإعلام الحوثي بأنّ "الطيران الأميركي والبريطاني استهدف مديريتي اللحية والدريهمي من دون الإعلان عن خسائر حتى اللحظة".