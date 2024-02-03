Advertisement

عربي-دولي

مرة جديدة.. التحالف الأميركي البريطاني يقصف المواقع الحوثية

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1160362-638425900606342006.jpg
Doc-P-1160362-638425900606342006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستكمل التحالف الأميركي البريطاني شن ضربات على أهداف الحوثيين في البحر الأحمر، بردٍ على عملية إعاقة التجارة في المنطقة من قبل الحوثيين، بعد إعلانهم صدّ أي سفينة تابعة أو على علاقة مع الإحتلال الإسرائيلي دعمًا لأهالي غزة.
Advertisement
 
وفي تفاصيل اليوم، فقد تعرضت مديريتا اللحية والدريهمي في الحديدة غربي اليمن لضربات جوية.
 
وقد أشار الإعلام الحوثي بأنّ "الطيران الأميركي والبريطاني استهدف مديريتي اللحية والدريهمي من دون الإعلان عن خسائر حتى اللحظة".
 
بالتوازي، أعلن الجيش الأميركي إسقاط 8 طائرات من دون طيار قبالة اليمن، وتدمير 4 مسيّرات أخرى على الأرض كانت مجهزة للإطلاق، اليوم السبت.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2024-02-03
16:41 | 2024-02-03
16:37 | 2024-02-03
16:01 | 2024-02-03
16:01 | 2024-02-03
15:54 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24