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عربي-دولي
بعد الضربات الصّاروخية.. البنتاغون: لا نريد حربًا مع إيران
Lebanon 24
03-02-2024
|
15:23
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن الولايات المتحدة، لا تسعى لحرب أوسع نطاقا ولا للصراع مع إيران لكنها ستواصل القيام بما يلزم لمحاسبة من يهاجمون قواتها.
وأكد البنتاغون في بيان، أن واشنطن تعمل على مدار الساعة من أجل محاسبة المسؤولين عن هجوم الأردن، مضيفا "نشعر بالثقة بأننا تمكنا من ضرب غالبية أهدافنا وأننا حققنا النجاح المنشود".
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وفي وقت سابق، كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تفاصيل الغارات الجوية على العراق وسوريا، والتي استهدفت عدة مواقع في البلدين للجماعات الموالية لإيران.
وذكرت أنها استهدفت 85 هدفا، واستخدمت القوات الأمريكية خلالها طائرات حربية تشمل قاذفات بعيدة المدى تنطلق من الولايات المتحدة.(عربي21)
المصدر: عربي 21
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