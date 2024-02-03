Advertisement

عربي-دولي

قرار جديد.. إسرائيل ستنقل معبر رفح لإنهاء تدخلات القاهرة مستقبلاً

Lebanon 24
03-02-2024 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1160391-638425979235969938.jpg
Doc-P-1160391-638425979235969938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القناة الإسرائيلية 13، يوم السبت، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس نقل معبر رفح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم.

ووفق المصدر، فإن نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل وغزة ومصر يهدف إلى عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وعدم الدخول في صراع حول هذه القضية.
Advertisement

وإلى جانب ذلك، ترى تل أبيب أن نقل المعبر سيسمح لإسرائيل بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن السلطات المصرية لم تبد إيجابية مع المقترح الإسرائيلي.

وفي المقابل، قالت القناة إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن فكرة نقل المعبر جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم اقتصادي.

ولم يصدر أي بيان من مصر بشأن هذا المقترح، فيما لم يصدر توضيح إسرائيلي رسمي في هذا الشأن.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2024-02-04
03:35 | 2024-02-04
03:20 | 2024-02-04
03:00 | 2024-02-04
02:45 | 2024-02-04
02:40 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24