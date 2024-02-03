الإستهداف الأميركي البريطاني الأوسع على اليمن.. صنعاء تحت وابل صواريخ التحالف

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للمرة الثالثة، نفّذ التحالف الأميركي البريطاني سلسلة استهدافات وُصفت بالأكبر، منذ البدء بعملية استهداف الحوثيين في البحر الأحمر.وفي التفاصيل، فقد أغارت طائرات التحالف على عدة مدن في العاصمة اليمنية، إذ سُمعت أصوات انفجارات عنيفة هزّت أرجاء صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات في الأجواء.واستهدفت الغارات الجوية الأميركية - البريطانية منطقتي عطّان والنَهدين جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت غارات أخرى الحفا شمال شرق العاصمة صنعاء.كما استهدفت سلسلة غارات أميركية وبريطانية الناحيتين الجنوبية والشرقية للعاصمة اليمنية.