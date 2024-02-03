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عربي-دولي

الإستهداف الأميركي البريطاني الأوسع على اليمن.. صنعاء تحت وابل صواريخ التحالف

Lebanon 24
03-02-2024 | 16:01
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للمرة الثالثة، نفّذ التحالف الأميركي البريطاني سلسلة استهدافات وُصفت بالأكبر، منذ البدء بعملية استهداف الحوثيين في البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، فقد أغارت طائرات التحالف على عدة مدن في العاصمة اليمنية، إذ سُمعت أصوات انفجارات عنيفة هزّت أرجاء صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات في الأجواء.
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واستهدفت الغارات الجوية الأميركية - البريطانية منطقتي عطّان والنَهدين جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت غارات أخرى الحفا شمال شرق العاصمة صنعاء.

كما استهدفت سلسلة غارات أميركية وبريطانية الناحيتين الجنوبية والشرقية للعاصمة اليمنية.
 
كذلك أفادت قناة المسيرة بأن التحالف استهدف بـ11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان

وبوقت سابق، أفادت العربية نقلا عن وسائل إعلامة تابعة للحوثيين، أن قصفا أميركيا بريطانيا طال مديريتي اللحية والدريهمي بمحافظة الحديدة، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل بشأن القصف.

كما شنّت طائرات أميركية وبريطانية ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة اليوم السبت.
 
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