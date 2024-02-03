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عربي-دولي

خطوة لافتة.. تركيا تُسلم المتضررين من "الزلزال الكبير" منازل جديدة

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:00
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سلمت تركيا، السبت، مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثاً لآلاف ممن دمرت منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي، وذلك بعد عام من أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.

وأدت زلازل قوية وقعت في السادس من شباط 2023 في جنوب تركيا إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في 11 إقليما وتشريد الملايين.
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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في هاتاي، الإقليم الأكثر تضرراً من الزلازل: "اليوم، نسلم 7275 منزلا في هاتاي... سنسلم تدريجيا 40 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها".

كذلك، ذكر أردوغان نه سيتم تسليم نحو 75 ألف منزل خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أن الحكومة تعتزم تسليم 200 ألف منزل في المجمل هذا العام.

وقال وزير التطوير العمراني محمد أوز حسكي للصحفيين أمس الجمعة إن نحو 680 ألف منزل دمر في منطقة الزلزال، مضيفا أن 390 ألف أسرة مسجلة لاستلام منازل سيتم بناؤها هناك.

وكان أردوغان تعهد في أعقاب الزلزال ببناء 319 ألف منزل جديد بحلول شباط 2024 وإجمالي 680 ألف منزل بعد عام.
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