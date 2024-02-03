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إقتصاد
مؤخراً.. ماذا تبلغت مصر من الإتحاد الأوروبي؟
Lebanon 24
03-02-2024
|
16:48
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قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد.
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وأضافت الخارجية في بيان أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الخميس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027.
ولم تذكر وزارة الخارجية حجم المخصصات الأوروبية الإضافية لمصر.
وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وبحسب البيان، ناقش شكري وفارهيلي أيضا خلال الاتصال "الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع".
إقتصاد
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