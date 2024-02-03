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ما حقيقة تورط الجيش البريطاني في حروب كبرى؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:10
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تحذر القوات المسلحة البريطانية من تورطها في حرب شاملة، ويؤكد تقرير لجنة الدفاع المختارة على نقص حاد في القوات والتجهيزات تحت مسمى "حجاب السرية".

 
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وفقًا للتقرير الذي أصدرته اللجنة، يعتبر الجيش البريطاني "أضعف خدمة" في المملكة المتحدة نتيجة لـ "أوجه القصور الكبيرة في القدرة"، والتي تشمل نقصًا في المركبات والدبابات وحتى الذخيرة.

 

وفي خطوة نادرة، حث النواب العسكريون والوزراء على زيادة الشفافية حول هذه النقائص لتسريع معالجتها. يسلط التقرير الضوء على قضايا الاستعداد للحرب، بما في ذلك الاستثمار المستمر الضروري لخوض "حرب عالية الكثافة"، على الرغم من إنفاق مبالغ ضخمة على الدفاع الوطني.

 

يأتي هذا التحذير بعد أيام من تصريح قائد الجيش بأن القوات البريطانية قد تحتاج إلى استدعاء العامة للمشاركة في القتال في حالة حدوث حرب، نظرًا لصغر حجم القوات العادية.

 

وفي ختام التقرير، قالت اللجنة إن الجيش يواجه تحديات كبيرة في مواجهة الأزمات والحروب الكبيرة.

( سكاي نيوز)
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