رئيس المخابرات التركية يلتقي هنية في الدوحة

ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أن رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

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وبحث هنية وكالين الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة.

وكان قد التقى إسماعيل هنية، في 21 كانون الثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.

وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية، المقيم في قطر، تناولت "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

( سكاي نيوز)