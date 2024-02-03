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عربي-دولي

موسكو.. 20 قتيلا على الأقل في قصف أوكراني على ليسيتشانسك

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:40
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 20 شخصا في "هجوم أوكراني على مخبز" في منطقة لوهانسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية شرقي أوكرانيا.

 

وذكرت الوزارة في بيان امس، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على منطقة لوهانسك التي ضمتها روسيا من جانب واحد.

 

وأضاف البيان: "نتيجة لقصف الجيش الأوكراني، انهار مخبز من طابقين في لوهانسك، ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين.

 

وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصا وفق آخر حصيلة، مع استمرار أعمال انتشال عالقين تحت الأنقاض.

 

بدورها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، أنه كان هناك عشرات المدنيين في المخبز وقت الهجوم.

 

ووصفت زاخاروفا، الهجوم بـ"الإرهابي".

( الأناضول)
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