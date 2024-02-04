مقتل جندي يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 562

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 562.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة الهندسة قتل أمس، في معركة جنوب قطاع غزة.

وسمح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن هوية الجندي القتيل وهو شمعون يهوشع أسولين، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتبع كتيبة الهندس 924 التابعة بدورها للواء هرئيل 10.

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وبمقتل هذا الجندي الاحتياط، أمس السبت، يرتفع عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في معارك غزة منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 225 قتيلا بين جندي وضابط.

( سكاي نيوز)