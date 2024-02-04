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عربي-دولي

خبير يكشف: مناطق جديدة ستحاول فيها واشنطن مواجهة روسيا

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:20
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أكد البروفيسور بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر أن الولايات المتحدة لن تهدأ بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وستحاول "تقويض النفوذ الروسي" في مناطق أخرى من العالم.

 
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وقال ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دوران" على يوتيوب: "لن يتظاهر الأميركيون بالموت بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وسيبذلون جهودا كبيرة لتقويض النفوذ الروسي".

 

وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ فيها تصعيدا آخر مع روسيا، وهي القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تنظم "ثورة ملونة" في بيلاروس.

 

واختتم جون ميرشايمر حديثه قائلا: "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".

 
( روسيا اليوم)
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