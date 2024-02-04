اليمن واليونان يبحثان مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، امس، مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في بروكسل، وفق منشور لوزير الخارجية اليمني عبر منصة "إكس".

وقال بن مبارك إنه "عقد مباحثات مع نظيره اليوناني، على هامش المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي انطلق الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف ابن مبارك: "كانت المهمة البحرية الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر جزءًا من مناقشاتنا".

وتابع: "يعد التنسيق والشراكة مع الدول المشاطئة (للبحر الأحمر) عاملاً رئيسياً للنجاح".