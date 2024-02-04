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الغارات الأميركية استهدفت المجمع الرئاسي للحوثيين في صنعاء

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:42
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شنت الطائرات الأميركية والبريطانية غارة على معسكر حركة "أنصار الله" الحوثية في المجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء شمال اليمن، حسب مصدر في السلطات المحلية لوكالة "نوفوستي".


ووقعت الهجمات على صنعاء مباشرة بعد الغارة على مواقع في محافظة الحديدة الشمالية وعلى ساحل البحر الأحمر.
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وقال المصدر: "القوات الجوية الأميركية والبريطانية نفذت سلسلة غارات على جبل عطان في صنعاء وعلى معسكر النهدين الواقع في المجمع الرئاسي".
كما استهدفت الغارات مواقع لـ"أنصار الله" في المحافظات الجنوبية ذمار والبيضة وحجة.
ومنذ 12 كانون الثاني تشن الطائرات الأمريكية والبريطانية غارات على مواقع الحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ويؤكد الحوثيون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب على قطاع غزة. (RT)
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