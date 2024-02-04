اشتيه: يجب أن تنخرط حماس في منظمة التحرير

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، حركة حماس بأن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني لسكاي نيوز عربية أن السلطة لا تريد العودة إلى مفاوضات جديدة بل اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية.

وشدد محمد اشتية على أن الفلسطينيين يريدون اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، ولا يريدون أي مفاوضات جديدة أو مسار سياسي جديد.

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وأضاف أنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنا بـ"الإرهاب".

وقال إن المطلوب من حركة حماس أن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس.

وأشار أشتيه إلى أن السلطة الفلسطينية تتواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.

( سكاي نيوز)