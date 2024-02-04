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عربي-دولي

بعد تصريحات مسيئة.. كوريا الجنوبية تستدعي سفير موسكو

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:49
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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، السبت، السفير الروسي في سول لتقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية، حسبما ذكرت وكالتي "رويترز" و"فرانس برس".
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واستدعى تشونج بيونج وون، نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية، السفير الروسي، جورجي زينوفييف، بعد ظهر السبت، للتأكيد على أن انتقاد موسكو لتصريحات يون سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.
وجاء الاستدعاء بعد أن ندد يون في 31 كانون الثاني بتطوير بيونغ يانغ، لأسلحة نووية للحفاظ على النظام الحالي، وهي تصريحات وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنها "منحازة" و"مشينة" في بيان صدر بعد أيام.
وقالت الوزارة في بيان "قال نائب الوزير جيونج إنه من المؤسف للغاية أن روسيا تجاهلت الحقيقة وحمت كوريا الشمالية دون قيد أو شرط بينما انتقدت تصريحات الرئيس بلغة فظة للغاية، وشدد على أن هذا "سيؤدي فقط إلى تفاقم العلاقات الكورية الروسية".
ووصفت الوزارة تصريحات زاخاروفا بأنها "وقحة وجاهلة ومتحيزة دون مستوى المتحدث باسم وزارة خارجية أي دولة".
وأقامت روسيا مؤخرا علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ، بينما قالت كوريا الجنوبية وواشنطن أن كوريا الشمالية شحنت أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.
وحذر محللون مؤخرا من أن كوريا الشمالية قد تجري تجارب على صواريخ كروز قبل إرسالها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، في وقت ذكرت واشنطن وسيول أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أرسل أسلحة الى موسكو رغم عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر أي إجراءات مماثلة.
وأجرى كيم رحلة خارجية نادرة إلى روسيا في أيلول، والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي من المفترض أن يقوم في المقابل بزيارة إلى بيونغ يانغ. (الحرة)
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