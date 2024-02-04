بأكثر من 96% من الأصوات... بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية في كارولينا الجنوبية

فاز الرئيس الأميركي جو بايدن بالتصويت الأولي للمرشحين الديمقراطيين للرئاسة في ولاية كارولينا الجنوبية، وفقا لتوقعات شبكة CNN.





وبحسب تقديرات القناة، حصل بايدن على أكثر من 96% من الأصوات، فيما حصل كل من منافسيه الديمقراطيين، عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، على أقل من 2% من الأصوات الشعبية.

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وسيتم تحديد الفوز في التصويت بأغلبية بسيطة من الأصوات، وسيحصل المرشح الفائز على أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقبل في شيكاغو في اب.

ويمثل هذا العام المرة الأولى التي تظهر فيها ولاية كارولينا الجنوبية في مقدمة التقويم الرسمي لترشيح الحزب الديمقراطي، وهو تغيير تم إجراؤه إلى حد كبير بعد حث من بايدن.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاما، الذي كان في لوس أنجلوس لحضور حفل لجمع التبرعات مساء السبت، إن كارولينا الجنوبية وضعته على طريق النصر.

وأضاف: "في عام 2020، كان الناخبون في كارولينا الجنوبية هم الذين أثبتوا خطأ النقاد، وبثوا حياة جديدة في حملتنا، ووضعونا على طريق الفوز بالرئاسة. الآن في عام 2024، قال شعب كارولينا الجنوبية كلمته مرة أخرى، وليس لدي أدنى شك في أنه وضعني على الطريق نحو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وجعل دونالد ترامب خاسرا مرة أخرى".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في تشرين الثاني المقبل، وفي 25 نيسان 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في تشرين الثاني 2022. (RT)