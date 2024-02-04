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عربي-دولي

الجيش الأميركي يدمر صاروخا حوثيا مضادا للسفن

Lebanon 24
04-02-2024 | 01:37
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد تدمير صاروخ مضاد للسفن كان مجهزا للإطلاق من مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن.


وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية أنه "يوم 4 شباط، في حوالي الساعة 04:00 (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن تابع للحوثيين، كان مجهزا للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".
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وأضاف البيان: "رصدت القوات الأميركية الصاروخ في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت انها تشكل تهديدا وشيكا لسفن تابعة للبحرية الأميركية وسفن تجارية في المنطقة".
ويأتي هذا الاستهداف إثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن، التي ركزت على أهداف تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية، شملت القيادة والسيطرة وأنظمة صواريخ وعمليات المسيرات ورادارات ومروحيات والعديد من مرافق التخزين تحت الأرض.


ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 كانون الثاني الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل. (RT)
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