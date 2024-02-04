التصعيد حتمي في "هذه الدول"

من الواضح أن اعلان كتائب "حزب الله" في العراق تعليق عملياتها العسكرية ضد القواعد العسكرية الاميركية كان بهدف تجنب الرد الاميركي، وعدم احراج الحكومة العراقية، وهذا ما لم يحصل.

Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة الاميركية ردت، وان بشكل محدود، على استهداف قواعدها في الاردن، ما يحسم فكرة عودة العمليات ضد القواعد العسكرية الاميركية في المنطقة.

وترى المصادر أن القواعد الاميركية المستهدفة لن تكون فقط في سوريا والعراق بل ان الاستهداف في الاردن يعني ان قواعد اخرى في مناطق اخرى ودول مختلفة ستتعرض للهجوم.