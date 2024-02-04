القوات الإسرائيلية تترك عشرات الجثث بعد انسحابها من شمال غزة

قال مدير عام «صحة غزة» منير البرش، إن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفى «كمال عدوان» بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع.
وأضاف عبر منصة «إكس»، مساء أمس، أن «الجثث قد شُوهت وتحللت ولم يبقَ منها إلا البقايا».
الرحمه والرضوان لشهدائنا ، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل ، عشرات جثث الشهداء وصلت م. كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال من شمال غزه ، الجثث قد شوهت و تحللت ولم يبقى منها الا البقايا ، رحم الله الشهداء .#غزه_تباد
— د. منير عبدالله البرش (@Dr_Muneer1) February 3, 2024
الرحمه والرضوان لشهدائنا ، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل ، عشرات جثث الشهداء وصلت م. كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال من شمال غزه ، الجثث قد شوهت و تحللت ولم يبقى منها الا البقايا ، رحم الله الشهداء .#غزه_تباد