القوات الإسرائيلية تترك عشرات الجثث بعد انسحابها من شمال غزة

قال مدير عام «صحة غزة» منير البرش، إن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفى «كمال عدوان» بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع.

وأضاف عبر منصة «إكس»، مساء أمس، أن «الجثث قد شُوهت وتحللت ولم يبقَ منها إلا البقايا».