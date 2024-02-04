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عربي-دولي

ترامب لمتابعيه: هل أشبه إلفيس بريسلي؟

Lebanon 24
04-02-2024 | 01:04
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داعب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متابعيه على "إنستغرام" من خلال إعادة نشر صورة تجمع بين وجهه ووجه النجم الراحل الملقب بـ"ملك الروك" إلفيس بريسلي.
ونشر ترامب الصورة مرفقة بالتعليق: "لسنوات عديدة كان الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان. والآن انتشرت هذه الصورة في كل مكان. ماذا تعتقد؟".

وحازت الصورة على إعجابات عديدة، فيما رد المتابعون بتعليقات لطيفة، أطرفها بأن قال أحد المتابعبن: "أنتم الاثنين ملوك"، فيما رد آخر: "نحبك دوني لكنك لست بوسامة إلفيس"، فيما قال ثالث: "أنت أوسم من إلفيس".
فيما توالت التعليقات الأخرى المؤيدة لترشحه والمتوقعة للرئيس السابق الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني 2024.
 
 
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والرئيس السابق هو على الأغلب الأوفر حظاً في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي المرتقب إلى البيت الأبيض.
يذكر أن إلفيس بريسلي توفي في 16 اب 1977، وهو يعتبر أحد أهم الرموز الثقافية في القرن العشرين، وغالبا ما يشار إليه باسم "ملك الروك آند رول" أو بشكل أبسط "الملك". وخلال مسيرتهِ الفنية ظهر الفيس في 31 فيلما وسجل 784 أغنية وأدى أكثر من 1,684 حفلا غنائيا. (العربية)

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