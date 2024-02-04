مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأممي لليمن

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، امس، مباحثات في طهران، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

جاء ذلك في إطار زيارة المبعوث الأممي إلى طهران، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

البيان أفاد بأن الجانبان بحثا "المستجدات الإقليمية مع التركيز على الملف اليمني".

وخلال اللقاء، قال عبد اللهيان، إن الهجمات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن "جعلت الظروف أكثر تعقيدا، وعرقلت الحل السياسي" في البلاد.

الوزير الإيراني ندد أيضا بالهجمات الأمريكية الأخيرة في سوريا والعراق.

واعتبر أن هذه "الاعتداءات تنم عن استمرار نهج خاطئ لإدارة واشنطن، وإخفاقها في حل القضايا عبر استخدام القوة والعسكرة".

بدوره، نوه المبعوث الأممي بأهمية موقع إيران بالنسبة للاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة في اليمن.

وشدد على ضرورة "حل الأزمات في المنطقة، عبر توظيف الطاقات داخل المنطقة نفسها".