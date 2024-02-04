عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين ضد العنصرية واليمين المتطرف

تظاهر، امس، مئات الآلاف مجددا في العاصمة الألمانية برلين، ومدن أخرى، تنديدا بالعنصرية واليمين المتطرف.

واحتشد أكثر من 100 ألف متظاهر، أمام مبنى البرلمان الفيدرالي، للاحتجاج ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وضد كراهية الإسلام وخطط ترحيل ملايين الأجانب من البلاد.

المظاهرة الاحتجاجية نظمتها مبادرة "يداً بيد"، وحظيت بدعم أكثر من 1500 جمعية نشطة في البلاد.

ونظراً لكثافة المشاركين في المظاهرة، تم تخصيص الشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة للمتظاهرين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "برلين تكره حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"معاً ضد الفاشية" و"لا مكان للنازيين".

كما تخللت المظاهرة قيام مجموعة بالهتاف من أجل "الحرية لفلسطين"، داعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت شرطة برلين أن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، فيما رشحت ارتفاع العدد إلى 300 ألف مع ضم المنظمين إلى هذا الرقم.

وتشهد ألمانيا منذ 3 أسابيع تواصلا للمظاهرات المناهضة لليمين المتطرف والعنصرية.

بدوره، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، دعمه "للمظاهرات المناهضة للكراهية".

وأضاف شولتس، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن هذه المظاهرات "مؤشر قوي على ديمقراطيتنا ودستورنا".

( الأناضول)