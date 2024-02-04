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عُمان تنتقد القصف الأميركي على العراق وسوريا

Lebanon 24
04-02-2024 | 04:05
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انتقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم، الهجمات العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، قائلاً إنها تهدد سلامة واستقرار المنطقة ولا جدوى منها.

 

ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» عن البوسعيدي القول: "سلطنة عُمان تُتابع بقلق بالغٍ تواصل التصعيد المستمر في المنطقة دون حل لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة، وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، من أطفال وشباب ونساء".

 

وأضاف الوزير أن "السلطنة لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، وأن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة «من شأنه أن يهدد سلامتها واستقرارها، ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك قضايا العنف والتطرف".

 

وأوضح البوسعيدي أن "رؤية سلطنة عُمان تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

( الأناضول)

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