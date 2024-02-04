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أستراليا تدرس الاتهامات الموجهة للأونروا

Lebanon 24
04-02-2024 | 04:20
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم، إن حكومته تحقق في مزاعم بأن بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" متورطون في هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، بعد أن أوقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.

 

وأستراليا واحدة من عدة دول أوقفت تمويل الأونروا، وهي مصدر مهم للدعم في غزة، بعد مزاعم إسرائيلية بتواطؤ موظفي الأمم المتحدة مع حماس.

 

ووفقا لنص مكتوب، قال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية فيما يتعلق بهذه الاتهامات "نحن ندرس الأمر جنبا إلى جنب مع دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. نريد حل ذلك".

 

وقال ألبانيزي إن حكومته تريد التأكد من "فحص الاتهامات بشكل كامل" بحيث يذهب كل التمويل "للغرض الذي تم تقديمه من أجله".

 
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وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يريد أن "يموت الناس جوعا" في غزة وأن "المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم هذا الدعم هناك هي الأونروا".

( سكاي نيوز)
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