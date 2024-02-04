الحشد الشعبي: الهجمات الأميركية لن تمر مرور الكرام

توعد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض القوات الأميركية بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع للحشد، ومواقع مدنية في العراق.

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وقال الفياض: "الغارات الأميركية استهدفت مبان إدارية للحشد ولن تمر مرور الكرام".

وشدد على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية أرض العراق "لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قواتنا المسلحة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأسفرت الضربات الأميركية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.